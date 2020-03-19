Учреждения культуры Томской области работают в интерактивном онлайн-формате

19 Март 2020 2020-03-19T14:13:55+03:00

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Запланированные мероприятия в учреждениях культуры Томской области перенесены на более поздние сроки или доступны в режиме-онлайн.

Как мы уже сообщали, Томская филармония проведет сегодня, 19 марта, концерт Томского Академического симфонического оркестра в рамках филармонического абонемента № 4 «Жанры» в режиме онлайн-трансляции из Большого концертного зала.

Областные музеи подготовили цикл виртуальных выставок. Материалы доступны на официальных сайтах учреждений.

Томский краеведческий музей предлагает 15 виртуальных выставок, с которыми можно познакомиться, пройдя по ссылке. Кроме того, на сайте музея представлены виртуальные туры.

Художественный музей предлагает посетить виртуальные выставки и предлагает ценителям изобразительного искусства обзоры картин.

Театр куклы и актера «Скоморох» представит на своем сайте несколько записей детских спектаклей, которые будут доступны каждому.

В пятницу, 20 марта, Томский ТЮЗ покажет премьеру «Портрет» онлайн для всех своих зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU