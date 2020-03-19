В Томске к лишению свободы осуждены два юных грабителя
Октябрьский районный суд г. Томска признал двух 18-летних томичей виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что в начале октября 2019 года молодые люди пришли в торговый павильон, расположенный на Октябрьском рынке. Скрывая лицо медицинскими масками, они молотком разбили витрину и забрали планшет с золотыми цепочками. Продавец в попытке пресечь преступление опустила рольставни, но парни сломали их ногами и убежали. Общий ущерб от преступления составил более 220 тыс. рублей.
Суд с учетом неотбытого наказания у одного из подсудимых и условного осуждения у другого назначил им наказание в виде 4 лет 6 месяцев и 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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