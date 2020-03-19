2020-03-19T13:26:39+03:00
Происшествия

В Томске к лишению свободы осуждены два юных грабителя

Молодые люди совершили налет на торговый павильон с ювелирными изделиями
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Каждый человек - кузнец своего счастьяКаждый человек - кузнец своего счастьяФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд г. Томска признал двух 18-летних томичей виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в начале октября 2019 года молодые люди пришли в торговый павильон, расположенный на Октябрьском рынке. Скрывая лицо медицинскими масками, они молотком разбили витрину и забрали планшет с золотыми цепочками. Продавец в попытке пресечь преступление опустила рольставни, но парни сломали их ногами и убежали. Общий ущерб от преступления составил более 220 тыс. рублей.

Суд с учетом неотбытого наказания у одного из подсудимых и условного осуждения у другого назначил им наказание в виде 4 лет 6 месяцев и 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учреждения культуры Томской области работают в интерактивном онлайн-формате
В Томске к лишению свободы осуждены два юных грабителя
В санаториях и лагерях Томской области отменены лагерные смены на весенние каникулы
Химики Томского политеха оперативно разработали недорогой и простой в производстве антисептик
Прибывших в Томскую область будут госпитализировать при симптомах ОРВИ
Томская областная филармония уходит в сеть интернет
Томичи стали покупать в магазинах больше
«Серебро» чемпионата СФО завоевали томские гимнасты
Спецслужбы выявили и пресекли деятельность нелегальных оружейников в Томской области
Полиция задержала водителя, сбившего ребенка в Томске и скрывшегося с места ДТП
Службы Томской области полностью готовы к сезонам паводка и лесных пожаров
Управляющая компания в Томской области лишилась права обслуживать дома
21 школа Томска получит в этом году современное цифровое оборудование
В 2020 году в селах Томской области откроются три новых детских сада
Незаконное использование товарного знака LADA пресекли томские таможенники
Пополнить областной счет «Победа» теперь можно через QR-код
Команда Томской области по бочча стала сильнейшей на первенстве России
Движение тяжеловесного транспорта ограничат в Томской области с апреля
Меры по нераспространению коронавируса принимает лишь треть работодателей Томска
Первый случай коронавируса зафиксирован в Томской области
Учреждения культуры Томской области закрыли двери для посетителей
Ученые Томского политеха и Праги создали датчик для защиты урожая от загрязнения пестицидами
Томич осужден за целый склад контрафактного алкоголя