2020-03-19T12:04:55+03:00
Умный город

Химики Томского политеха оперативно разработали недорогой и простой в производстве антисептик

Наладить его производство можно в течение нескольких часов
ИГОРЬ ТЮРИН
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Химики готовы помочьХимики готовы помочьФото: из открытых источников
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Химики-технологи Томского политехнического университета в кратчайшие сроки разработали состав антисептика на основе растительных компонентов. Наладить его производство можно в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказала директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, доктор химических наук Марина Трусова, обычно в антисептиках используются синтетические соединения, томские ученые к стандартным составляющим – спирту, глицерину и воде – добавили комплекс из фармакопейных, лекарственных растений. Они обладают природным антисептическим, антибактериальным, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Антисептик получился комфортным для применения, имеет приятный натуральный запах и нелипкую текстуру.

Технология получения такого антисептика позволяет наладить его выпуск буквально за несколько часов. Специалисты ТПУ уже ведут переговоры с промышленным партнером, на площадке которого может быть развернуто малотоннажное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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