«Серебро» чемпионата СФО завоевали томские гимнасты

19 Март 2020 2020-03-19T10:33:41+03:00

Лучшие томские гимнасты едут на чемпионат России Фото: из открытых источников

Спортсмены из Томской области прошли отбор на чемпионат России

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В Новосибирске состоялся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров и юношей. Томскую область представляли воспитанники томской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 и северской ДЮСШ имени Римма Кузнецова.

Как сообщил президент федерации спортивной гимнастики Томской области Алексей Козин, главная задача выполнена: мастера спорта Семен Сайчук и Павел Кислицын прошли отбор на чемпионат России. Право выступить в финале первенства страны завоевал кандидат в мастера спорта Дмитрий Абрамов.

На чемпионате СФО Семен Сайчук стал вторым в опорном прыжке. Павел Кислицын в этом же упражнении стал третьим, еще одну «бронзу» он завоевал в упражнении «конь / махи».

В общем зачете сборная Томской области заняла второе место. В состав команды вошли Павел Кислицын, Денис Зайцев, Андрей Спирин, Савелий Дашков и Семен Сайчук.

ИСТОЧНИК KP.RU