«Серебро» чемпионата СФО завоевали томские гимнасты
В Новосибирске состоялся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров и юношей. Томскую область представляли воспитанники томской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 и северской ДЮСШ имени Римма Кузнецова.
Как сообщил президент федерации спортивной гимнастики Томской области Алексей Козин, главная задача выполнена: мастера спорта Семен Сайчук и Павел Кислицын прошли отбор на чемпионат России. Право выступить в финале первенства страны завоевал кандидат в мастера спорта Дмитрий Абрамов.
На чемпионате СФО Семен Сайчук стал вторым в опорном прыжке. Павел Кислицын в этом же упражнении стал третьим, еще одну «бронзу» он завоевал в упражнении «конь / махи».
В общем зачете сборная Томской области заняла второе место. В состав команды вошли Павел Кислицын, Денис Зайцев, Андрей Спирин, Савелий Дашков и Семен Сайчук.
ИСТОЧНИК KP.RU