Спецслужбы выявили и пресекли деятельность нелегальных оружейников в Томской области

19 Март 2020 2020-03-19T09:52:11+03:00

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ФСБ России во взаимодействии с МВД пресечена преступная деятельность граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

Нелегальные оружейники выявлены в республиках Коми, Крым, Саха (Якутия), а также в Забайкальском, Хабаровском краях, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областях.

«В результате проведенных по местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 193 единицы огнестрельного оружия. В том числе, четыре пулемета («РПК», «MG», «ZB-30»), 11 автоматов («АК-74», «АКМС», «АКС-74У»), семь пистолетов-пулеметов («ППШ», «ППС», «Thompson», «МР-38», «МР-40», «М-56»), 92 винтовки, карабина и ружья («СВД», «Мосина», «ТОЗ», «Mauser», «CZ»), 79 пистолетов и револьверов («АПС», «ПЯ», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «Glock», «Luger», «Walther», «Beretta», «Colt», «Наган»). Также были изъяты два РПГ-18, 13 ручных гранат, около восьми тысяч патронов, свыше семи килограммов тротила и пороха.», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ России.

В результате действий силовых ведомств, прекращена деятельность десяти подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием.

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU