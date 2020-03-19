Полиция задержала водителя, сбившего ребенка в Томске и скрывшегося с места ДТП

19 Март 2020 2020-03-19T09:34:08+03:00

На машине остались следы от столкновения с пешеходом. Фото: из открытых источников

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Напомним, авария произошла вечером, 11 марта, в областном центре, на проспекте Мира, 23.

Как удалось выяснить экипажу ДПС, прибывшему на место происшествия, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем в 21.50 минут совершил наезд на 13-летнего пешехода, переходившего улицу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После наезда автомобиль скрылся. Подросток самостоятельно обратился с травмами в медицинское учреждение.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили очевидцев и изъяли видеозапись момента ДТП с камеры видеонаблюдения, установленной в одной из «маршруток».

- В результате были установлена марка автомобиля «Honda Odyssey», государственный регистрационный знак, а также водитель данного транспортного средства. Им оказался 18-летний гражданин ближнего зарубежья, который подтвердил, что совершил наезд на ребёнка, после чего скрылся с места происшествия, так как испугался наказания. –сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В отношении водителя возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU