Службы Томской области полностью готовы к сезонам паводка и лесных пожаров

19 Март 2020 2020-03-19T08:50:33+03:00

Предупреждать и ликвидировать последствия стихий будут около 7 тыс. человек

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В среду, 18 марта, на площадке у села Зоркальцево Томского района заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов провел смотр оперативных сил и средств территориальной системы предупреждения и ликвидации ЧС в регионе.

Участие в смотре приняли представители более 10 служб — спасатели, пожарные, медики, лесники, дорожники и даже радиолюбители. Готовность своих подразделений к работе в сложных условиях также продемонстрировали Почта России и Сбербанк, представившие областной комиссии по ЧС возможности передвижного пункта связи и мобильного офиса.

«В условиях профилактики распространения вирусных инфекций сегодняшнее мероприятие мы проводим в усеченном составе — без участия большинства волонтерских организаций, общественных объединений и гражданских специалистов. В целом, группировка сил и средств региона включает более семи тысяч человек, две тысячи единиц техники и триста плавсредств». , — сообщил вице-губератор.

По итогам смотра он заключил, что в комплексе с превентивными мерами, которые включают ледорезные и ледовзрывные работы на реках, можно говорить о полной готовности Томской области к прохождению паводка и лесопожарному периоду.

ИСТОЧНИК KP.RU