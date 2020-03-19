2020-03-19T08:21:57+03:00
Общество

Управляющая компания в Томской области лишилась права обслуживать дома

Причина – многочисленные жалобы жильцов и нарушения законодательства
Алиса Селезнева
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УК "Комфорт" работает в Северске.УК "Комфорт" работает в Северске.Фото: из открытых источников
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Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области исключил все многоквартирные дома из-под управления ООО «Комфорт», действующего в ЗАТО Северск.

Как сообщил заместитель начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов, основанием для такого решения стали факты нарушения жилищного законодательства, в том числе грубые нарушения лицензионных требований.

«Качество работы управляющей организации с 2019 года стало резко снижаться, что вызвало обоснованные жалобы со стороны жителей и претензии различных надзорных органов. К примеру, в числе соучредителей УК в 2019 году появилась зарегистрированная в Великобритания компания, а на должность директора был назначен иностранный гражданин, не имеющий квалификационного аттестата. Решение об исключении домов из-под управления позволяет ставить вопрос об аннулировании лицензии этой УК.» — сказал Чингис Цыренжапов.

Теперь по закону администрация закрытого города должна провести общее собрание собственников помещений и организовать открытый конкурс по отбору новых управляющих компаний. До тех пор обязанности по управлению многоквартирниками будет выполнять по-прежнему «Комфорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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