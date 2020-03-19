21 школа Томска получит в этом году современное цифровое оборудование

19 Март 2020 2020-03-19T08:01:25+03:00

В наши дни без компьютеров качественных знаний школьникам не получить. Фото: из открытых источников

В том числе, и школа –интернат для детей с ОВЗ

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В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году современное цифровое оборудование будет закуплено для 21 общеобразовательного учреждения областной столицы : Академического лицея, лицея при ТПУ, школы - интерната № 1, школы-интерната для обучающихся с ОВЗ № 22, школ №№ 3, 4, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 49, 54, 58, 65, 66, 67.

В частности, для учреждений будут приобретены: многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир), ноутбуки для педагогов и управленческого персонала, интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, ноутбуки мобильного класса для обучающихся. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено свыше 81 млн рублей.

На обновление программного обеспечения в вышеуказанных учреждениях и повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения в текущем году выделено около 15 млн. рублей.

«Приобретение нового цифрового оборудования - это требование времени, поскольку большинство профессий сегодня предполагает использование компьютерных технологий, интернета, автоматизацию процессов. И уже со школьной скамьи необходимо давать детям востребованные знания, формировать индивидуальные образовательные траектории и учитывать их образовательные потребности», - цитирует мэра Томска, пресс-служба городской администрации.

Кроме того, приобретённое оборудование будет способствовать созданию единой информационный среды путём внедрения регионального электронного журнала и дневника, а также сокращению бумажной отчётности педагогов и управленцев.

ИСТОЧНИК KP.RU