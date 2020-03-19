2020-03-19T07:48:51+03:00
Недвижимость

В 2020 году в селах Томской области откроются три новых детских сада

Это позволит обеспечит местами почти полтысячи малышей
Алиса Селезнева
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Стройка детских садов идет полным ходом.Стройка детских садов идет полным ходом.Фото: из открытых источников
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В настоящее время возведение детских садов на 145 мест каждый идет в селах Кожевниково, Мельниково и Зырянское. Строительство всех трех объектов с конца 2019 года осуществляет СМУ ТДСК. По национальному проекту «Демография» на эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 738 млн рублей, в том числе 241 млн рублей — в 2020 году.

- В Кожевникове подрядчик завершает кирпичную кладку перегородок и монтаж окон, продолжается установка лестниц, инженерных сетей и газопровода, вентиляционных каналов. В Мельникове строители выполнили кирпичную кладку перегородок второго этажа, завершают монтаж окон, продолжают устройство стропильной кровли. В Зырянском подрядчик также завершает кирпичную кладку и установку окон. Готовность всех трех объектов превышает 40 процентов и соответствует графику, согласно которому сады должны быть сданы в эксплуатацию осенью текущего года – сообщил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

По словам вице-губернатора, специалисты также уже заканчивают проектирование еще четырех дошкольных учреждений и ведут отбор площадок для строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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