2020-03-19T07:28:00+03:00
Экономика

Незаконное использование товарного знака LADA пресекли томские таможенники

Компания-импортер привлечена к административной ответственности
Елена Реутова
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Контрафактная продукция была уничтоженаКонтрафактная продукция была уничтоженаФото: из открытых источников
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Общеизвестный товарный знак «LADA» зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров, в том числе в отношении одежды и обуви. Его правообладателем является открытое акционерное общество «Автоваз» (ОАО «Автоваз»).

В 2019 году в таможню была подана декларация на текстильные изделия, ввезенные из Китая. Среди них было 109 женских платков и 100 женских галстуков серого цвета из полиэстера с маркировкой «LADA». Таможенники выявили признаки правонарушения. Выпуск указанных товаров был приостановлен, а правообладатель - поставлен в известность. В дальнейшем он заявил о нарушении своих исключительных прав.

- Незаконное размещение товарного знака является признаком контрафактности товаров. Кроме того, за незаконное использование товарного знака предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), - пояснил заместитель начальника томской таможни Денис Онищенко.

После проведения экспертизы и всестороннего разбирательства в конце 2019 года суд вынес решение о назначении компании административного штрафа в сумме 50 000 рублей и об уничтожении контрафактной продукции без компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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