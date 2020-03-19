Пополнить областной счет «Победа» теперь можно через QR-код

19 Март 2020 2020-03-19T07:03:35+03:00

Об этом рассказали в Администрации Томской области

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В преддверии 75-летия Великой Победы внести свой вклад в областной счет «Победа» могут жители Томской области, организации и предприятия региона.

Теперь это можно сделать, отсканировав QR – код в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Инструкция проста: войти в приложение, выбрать раздел «Платежи», перейти в «Оплата по QR или штрихкоду», отсканировать код, ввести сумму пожертвования и произвести платеж.

Пополнить благотворительный счет по-прежнему можно через кредитную организацию или отправить SMS-сообщение на номер 7715 с кодовым словом: «прими» пробел «сумма пожертвования». Если отправить SMS без суммы, со счета мобильного телефона автоматически спишется 45 рублей.

Напомним, что средства с областного благотворительного счета «Победа» направляются на помощь ветеранам и вдовам участников войны, когда решить их проблемы полностью за счет бюджета невозможно. В частности, за счет благотворительных взносов организуется проезд к местам боевой службы и местам захоронения героев войны и предоставляется дополнительная медицинская помощь ветеранам.

ИСТОЧНИК KP.RU