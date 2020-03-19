Команда Томской области по бочча стала сильнейшей на первенстве России

19 Март 2020 2020-03-19T06:42:09+03:00

Это лучший результат за историю существования этого спорта в регионе

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С 12 по 16 марта на республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» в городе Алексин Тульской области прошло первенство России по бочча лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

За последнее время конкуренция в российском бочча существенно обострилась. В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из 18 регионов страны. Вместе с начинающими спортсменами участвовали члены сборной страны, которые будут представлять Россию на летних играх в Токио.

- Томские спортсмены выступают на всероссийских соревнованиях с 2017 года, когда в области начала активно развиваться эта дисциплина. Нынешние результаты выступлений стали лучшими за время существования томского бочча, - рассказал тренер сборной Томской области Олег Шарепа. - В личном первенстве Иван Мурашев завоевал серебряную медаль. В командной дисциплине сборная команда Томской области заняла первое место!

ИСТОЧНИК KP.RU