Движение тяжеловесного транспорта ограничат в Томской области с апреля
Ограничение распространится на 128 участков региональных и межмуниципальных автодорог
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Временное ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) вводится ежегодно для сохранения дорожного полотна и обеспечения безопасности дорожного движения в период таяния снега и паводка. На время ограничений на территории региона будут выставлены посты весового контроля совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Томской области.
По предварительной информации ограничение продлится до 15 мая. С полным списком автодорог, которых коснется ограничение, можно ознакомиться по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU