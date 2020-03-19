2020-03-19T06:17:19+03:00
Общество

Движение тяжеловесного транспорта ограничат в Томской области с апреля

Ограничение распространится на 128 участков региональных и межмуниципальных автодорог
Елена Реутова
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Из открытых источниковИз открытых источниковФото: из открытых источников
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Временное ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) вводится ежегодно для сохранения дорожного полотна и обеспечения безопасности дорожного движения в период таяния снега и паводка. На время ограничений на территории региона будут выставлены посты весового контроля совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Томской области.

По предварительной информации ограничение продлится до 15 мая. С полным списком автодорог, которых коснется ограничение, можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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