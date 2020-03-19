2020-03-19T05:48:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Меры по нераспространению коронавируса принимает лишь треть работодателей Томска

Такие данные показал опрос, проведенный порталом Зарплата.ру среди 715 жителей Томска.
Елена Реутова
Поделиться:
из открытых источниковиз открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

30% опрошенных горожан рассказали, что в их компаниях приняли меры по предупреждению распространения коронавируса. Так, 14% из числа ответственных работодателей обеспечили сотрудников антисептиками, а 13% – медицинскими масками. 15% перевели часть сотрудников на дистанционную работу, а 2% отправили на удаленку абсолютно всю команду. В 42% компаний отменили командировки, а в 14% – мероприятия, которые планировалось провести для клиентов. 7% работодателей попросили сотрудников не здороваться за руку, а 2% отменили все совещания в оффлайн-формате. 42% рабочих мест подвергаются дополнительной санитарной обработке. 14% респондентов рассказали о других мерах профилактики, которые приняли у них на работе. Так, некоторые компании Томска отправляют на карантин сотрудников, прилетевших из-за рубежа. А часть работодателей ежедневно измеряют температуру всем работникам. При этом 71% томичей-сотрудников компаний, где были предприняты меры профилактики, считают, что это необходимо в сложившейся ситуации. 26% видят в этих мероприятиях только разжигание паники. А 3% затруднились в оценке. Тем временем 70% горожан рассказали, что у них на работе пока никак не борются с коронавирусом. И 56% из числа этих респондентов недовольны бездействием работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незаконное использование товарного знака LADA пресекли томские таможенники
Пополнить областной счет «Победа» теперь можно через QR-код
Команда Томской области по бочча стала сильнейшей на первенстве России
Движение тяжеловесного транспорта ограничат в Томской области с апреля
Меры по нераспространению коронавируса принимает лишь треть работодателей Томска
Первый случай коронавируса зафиксирован в Томской области
Учреждения культуры Томской области закрыли двери для посетителей
Ученые Томского политеха и Праги создали датчик для защиты урожая от загрязнения пестицидами
Томич осужден за целый склад контрафактного алкоголя
В обычном режиме работают в Томской области детские сады и ясли
Томские строители наращивают объемы
Томскэнергосбыт рекомендует клиентам пользоваться дистанционными сервисами
Президент назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
В томском эфире начали читать книги на новой радиостанции
Власть: Дефицита продуктов из-за коронавируса в Томской области не будет
Билет в никуда купила томичка на «двойнике» сайта авиакомпании
В 2019 году из «развалюх» в новые квартиры переехали около 900 томичей
Пенсионерка из томского села серьезно пострадала во время пожара
Свыше 27,5 тысячи пожилых томичей получат доплату к пенсиям из областного бюджета
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Томской области превышен на 18%
Эксперты отмечают положительные тенденции развития экономики Томской области
Более 18 миллионов задолжали работодатели Томской области сотрудникам
Омбудсмен: ежегодно в Томской области выходят на свободу 1,5 тысячи человек
Тоннаж снижен на 11 ледовых переправах в Томской области
При федеральной поддержке Томск имеет шанс на реновацию Черемошников
Спорт в Томской области уходит на карантин
В Томске состоится «горячая линия» по профилактике и рискам употребления снюса
Студенты и аспиранты томского вуза вошли в число победителей конкурса стипендий Правительства РФ
В Томске организована дезинфицирующая обработка маршрутных автобусов