Меры по нераспространению коронавируса принимает лишь треть работодателей Томска

19 Март 2020 2020-03-19T05:48:34+03:00

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30% опрошенных горожан рассказали, что в их компаниях приняли меры по предупреждению распространения коронавируса. Так, 14% из числа ответственных работодателей обеспечили сотрудников антисептиками, а 13% – медицинскими масками. 15% перевели часть сотрудников на дистанционную работу, а 2% отправили на удаленку абсолютно всю команду. В 42% компаний отменили командировки, а в 14% – мероприятия, которые планировалось провести для клиентов. 7% работодателей попросили сотрудников не здороваться за руку, а 2% отменили все совещания в оффлайн-формате. 42% рабочих мест подвергаются дополнительной санитарной обработке. 14% респондентов рассказали о других мерах профилактики, которые приняли у них на работе. Так, некоторые компании Томска отправляют на карантин сотрудников, прилетевших из-за рубежа. А часть работодателей ежедневно измеряют температуру всем работникам. При этом 71% томичей-сотрудников компаний, где были предприняты меры профилактики, считают, что это необходимо в сложившейся ситуации. 26% видят в этих мероприятиях только разжигание паники. А 3% затруднились в оценке. Тем временем 70% горожан рассказали, что у них на работе пока никак не борются с коронавирусом. И 56% из числа этих респондентов недовольны бездействием работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU