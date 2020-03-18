2020-03-18T17:01:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай коронавируса зафиксирован в Томской области

Заболевший недавно вернулся из Италии
Елена Реутова
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Заболевший томич недавно вернулся из ИталииЗаболевший томич недавно вернулся из ИталииФото: из открытых источников
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За последние сутки в России выявлено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19: 31 в Москве, по одному в Томской и Новосибирской областях.

Как рассказал заместитель губернатора Иван Деев, в настоящий момент заразившийся томич госпитализирован. Его состояние доктора оценивают как удовлетворительное. Отмечается, что заболевшему меньше 40 лет.

С сегодняшнего дня губернатор ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с первым зарегистрированным случаем коронавируса.

- Томская область оставалась одним из немногих регионов Сибири, где до последнего не было коронавирусной инфекции. Сегодня ситуация изменилась: зарегистрирован первый случай, - обратился к жителям области Сергей Жвачкин. - Благодаря работе надзорных, медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак. Эта крайняя беспечность подвергает риску людей. В связи с этим я принял решение ввести в Томской области режим повышенной готовности, и прошу жителей отнестись к вводимым ограничением с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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