2020-03-18T13:08:04+03:00
Происшествия

Томич осужден за целый склад контрафактного алкоголя

В Ленинском районе областного центра мужчина получил срок за хранение алкогольной продукции
ИГОРЬ ТЮРИН
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Сокровище "под градусом" будет уничтоженоСокровище "под градусом" будет уничтоженоФото: из открытых источников
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Ленинский районный суд г. Томска признал безработного 57-летнего томича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 1713 Уголовного кодекса Российской Федерации (хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что мужчина, не имея лицензии, хранил в своем гараже и арендованном складе с целью последующей реализации более 14 тысяч бутылок немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции известных торговых наименований. В апреле 2019 года данная продукция была изъята правоохранительными органами.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также постановил уничтожить контрафактную продукцию. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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