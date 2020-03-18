Президент назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

18 Март 2020 2020-03-18T13:01:25+03:00

На встрече Владимир Путин и глава ЦИК обсудили подготовку к этому важному событию

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Решение, которое предстоит принять гражданам России в апреле - одно из самых важных в политической жизни последних десятилетий. Тем не менее, здоровье россиян - в приоритете. Об этом заявил на встрече с главой ЦИК Эллой Панфиловой президент.

- Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан, - отметил Владимир Путин.

Это возможно. Несмотря на то, что президентом подписан Указ о назначении голосования на 22 апреля, закон позволяет перенести его на более поздний срок.

Тем не менее, подготовка к голосованию будет продолжена.

– Наша избирательная система современная, динамичная, - отметила глава ЦИК. - Мы готовы к любому развитию событий.

ИСТОЧНИК KP.RU