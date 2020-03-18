Власть: Дефицита продуктов из-за коронавируса в Томской области не будет

18 Март 2020 2020-03-18T10:27:40+03:00

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В последние несколько дней в торговой сети Томска отмечен повышенный спрос на некоторые продукты питания.

- Это крупы, мука, сахар, консервированная продукция длительного хранения, туалетная бумага. Ажиотаж мы фиксируем с прошлой пятницы, и он вызван различными роликами в сети, которые фиксируют пустые полки в европейских магазинах из-за коронавируса. Дефицита продуктов в Томской области нет и не будет. Продуктами питания первой необходимости нас обеспечивают заводы Томской области и соседних регионов, поэтому даже закрытие границ РФ ни коем образом не скажется и не приведет к нехватке продуктов.– прокомментировала ситуацию на встрече с журналистами начальник областного департамента потребительского рынка Наталия Забавнова.

По словам представителя одной из крупных торговых сетей Томска, на складах магазинов их сети запасов бытовой химии сделано более чем на четыре месяца, консервов – на три месяца и более. Запасы социально-значимых продуктов питания длительного хранения увеличены в два раза, чтобы удовлетворить повышенный покупательский спрос.

Эти предупредительные меры направлены на обеспечение постоянного наличия продукции на полках магазинов. Аналогичных правил и действий придерживаются и большинство остальных ретейлеров, работающих в Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU