2020-03-18T10:27:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Власть: Дефицита продуктов из-за коронавируса в Томской области не будет

Местная «пищевка» и соседние регионы обеспечат томичей всем самым необходимым
Алиса Селезнева
Поделиться:
Продуктовая корзина томичей не опустеет.Продуктовая корзина томичей не опустеет.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В последние несколько дней в торговой сети Томска отмечен повышенный спрос на некоторые продукты питания.

- Это крупы, мука, сахар, консервированная продукция длительного хранения, туалетная бумага. Ажиотаж мы фиксируем с прошлой пятницы, и он вызван различными роликами в сети, которые фиксируют пустые полки в европейских магазинах из-за коронавируса. Дефицита продуктов в Томской области нет и не будет. Продуктами питания первой необходимости нас обеспечивают заводы Томской области и соседних регионов, поэтому даже закрытие границ РФ ни коем образом не скажется и не приведет к нехватке продуктов.– прокомментировала ситуацию на встрече с журналистами начальник областного департамента потребительского рынка Наталия Забавнова.

По словам представителя одной из крупных торговых сетей Томска, на складах магазинов их сети запасов бытовой химии сделано более чем на четыре месяца, консервов – на три месяца и более. Запасы социально-значимых продуктов питания длительного хранения увеличены в два раза, чтобы удовлетворить повышенный покупательский спрос.

Эти предупредительные меры направлены на обеспечение постоянного наличия продукции на полках магазинов. Аналогичных правил и действий придерживаются и большинство остальных ретейлеров, работающих в Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учреждения культуры Томской области закрыли двери для посетителей
Ученые Томского политеха и Праги создали датчик для защиты урожая от загрязнения пестицидами
Томич осужден за целый склад контрафактного алкоголя
В обычном режиме работают в Томской области детские сады и ясли
Томские строители наращивают объемы
Томскэнергосбыт рекомендует клиентам пользоваться дистанционными сервисами
Президент назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
В томском эфире начали читать книги на новой радиостанции
Власть: Дефицита продуктов из-за коронавируса в Томской области не будет
Билет в никуда купила томичка на «двойнике» сайта авиакомпании
В 2019 году из «развалюх» в новые квартиры переехали около 900 томичей
Пенсионерка из томского села серьезно пострадала во время пожара
Свыше 27,5 тысячи пожилых томичей получат доплату к пенсиям из областного бюджета
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Томской области превышен на 18%
Эксперты отмечают положительные тенденции развития экономики Томской области
Более 18 миллионов задолжали работодатели Томской области сотрудникам
Омбудсмен: ежегодно в Томской области выходят на свободу 1,5 тысячи человек
Тоннаж снижен на 11 ледовых переправах в Томской области
При федеральной поддержке Томск имеет шанс на реновацию Черемошников
Спорт в Томской области уходит на карантин
В Томске состоится «горячая линия» по профилактике и рискам употребления снюса
Студенты и аспиранты томского вуза вошли в число победителей конкурса стипендий Правительства РФ
В Томске организована дезинфицирующая обработка маршрутных автобусов