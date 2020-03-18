Билет в никуда купила томичка на «двойнике» сайта авиакомпании

18 Март 2020 2020-03-18T09:40:37+03:00

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В УМВД России по Томской области поступило заявление от томички 1978 года рождения о хищении у нее денежных средств. Женщина решила приобрести авиабилет до Москвы на одном из интернет-сайтов. В поисковой системе она набрала название авиаперевозчика, и прошла по ссылке, на которой было написано название авиакомпании и изображен фирменный логотип. Прежде томичка неоднократно покупала билеты онлайн, но даже она не заметила разницу в названии сайта. А там, как выяснилось позднее, было изменено 2 буквы.

- Потерпевшая ввела паспортные данные и оплатила покупку с банковской карты. С ее счета списалось около 7 000 рублей. Затем на сайте появилась информация «при выполнении операции произошла ошибка, повторите платеж». Женщину это насторожило. Она позвонила в авиакомпанию, чтобы узнать приобрела ли она билет. Но там сообщили, что на указанную фамилию билеты не оформлялись. Женщина поняла, что приобрела билет на мошенническом сайте-двойнике и обратилась за помощью в полицию. – говорится в сообщении УМВД по Томской области.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU