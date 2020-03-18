2020-03-18T09:40:37+03:00
Происшествия

Билет в никуда купила томичка на «двойнике» сайта авиакомпании

От оригинала его отличали всего две буквы в названии
Алиса Селезнева
Поделиться:
При покупке билетов на сайте, внимательно изучите его адрес.При покупке билетов на сайте, внимательно изучите его адрес.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В УМВД России по Томской области поступило заявление от томички 1978 года рождения о хищении у нее денежных средств. Женщина решила приобрести авиабилет до Москвы на одном из интернет-сайтов. В поисковой системе она набрала название авиаперевозчика, и прошла по ссылке, на которой было написано название авиакомпании и изображен фирменный логотип. Прежде томичка неоднократно покупала билеты онлайн, но даже она не заметила разницу в названии сайта. А там, как выяснилось позднее, было изменено 2 буквы.

- Потерпевшая ввела паспортные данные и оплатила покупку с банковской карты. С ее счета списалось около 7 000 рублей. Затем на сайте появилась информация «при выполнении операции произошла ошибка, повторите платеж». Женщину это насторожило. Она позвонила в авиакомпанию, чтобы узнать приобрела ли она билет. Но там сообщили, что на указанную фамилию билеты не оформлялись. Женщина поняла, что приобрела билет на мошенническом сайте-двойнике и обратилась за помощью в полицию. – говорится в сообщении УМВД по Томской области.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учреждения культуры Томской области закрыли двери для посетителей
Ученые Томского политеха и Праги создали датчик для защиты урожая от загрязнения пестицидами
Томич осужден за целый склад контрафактного алкоголя
В обычном режиме работают в Томской области детские сады и ясли
Томские строители наращивают объемы
Томскэнергосбыт рекомендует клиентам пользоваться дистанционными сервисами
Президент назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
В томском эфире начали читать книги на новой радиостанции
Власть: Дефицита продуктов из-за коронавируса в Томской области не будет
Билет в никуда купила томичка на «двойнике» сайта авиакомпании
В 2019 году из «развалюх» в новые квартиры переехали около 900 томичей
Пенсионерка из томского села серьезно пострадала во время пожара
Свыше 27,5 тысячи пожилых томичей получат доплату к пенсиям из областного бюджета
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Томской области превышен на 18%
Эксперты отмечают положительные тенденции развития экономики Томской области
Более 18 миллионов задолжали работодатели Томской области сотрудникам
Омбудсмен: ежегодно в Томской области выходят на свободу 1,5 тысячи человек
Тоннаж снижен на 11 ледовых переправах в Томской области
При федеральной поддержке Томск имеет шанс на реновацию Черемошников
Спорт в Томской области уходит на карантин
В Томске состоится «горячая линия» по профилактике и рискам употребления снюса
Студенты и аспиранты томского вуза вошли в число победителей конкурса стипендий Правительства РФ
В Томске организована дезинфицирующая обработка маршрутных автобусов