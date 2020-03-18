2020-03-18T09:09:41+03:00
Недвижимость

В 2019 году из «развалюх» в новые квартиры переехали около 900 томичей

Из бюджетов разных уровней на это было потрачена рекордная сумма
Алиса Селезнева
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Расселение аварийного жилья будет продолжаться.Расселение аварийного жилья будет продолжаться.Фото: из открытых источников
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В 2019 году из аварийного жилищного фонда были переселены 889 томичей из 347 жилых помещений. На эти цели в Томске была направлена беспрецедентная сумма – около 1 миллиарда рублей. Более 767 млн из них составило финансирование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья»). 475,8 млн. руб. выделила государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ», 14,7 млн руб. – областной бюджет и 277,3 млн руб. – на реализацию нацпроекта направил бюджет Томска.

-Помимо этого продолжилась реализация муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда на 2017-2025 годы», по которой в 2019 году собственникам 124 аварийных жилых помещений было выплачено возмещение на сумму 159,9 млн рублей, а также в целях исполнения судебных решений было предоставлено 8 квартир на сумму 17,8 млн руб.- сообщает пресс-служба мэрии.

В 2020 году работа по расселению аварийного жилья в областном центре будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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