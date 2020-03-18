Пенсионерка из томского села серьезно пострадала во время пожара

18 Март 2020 2020-03-18T08:49:13+03:00

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Пожар произошел в селе Чердаты Зырянского района вечером понедельника, 17 марта. Сообщение о возгорании в двухквартирном брусовом жилом доме поступило в службу МЧС в 20. 23, уже через три минуты местные огнеборцы прибыли на место.

- В одной из квартир в комнате 2х3 м обгорел матрас на металлической кровати, закоптились стены. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Хозяйка квартиры, 1949 года рождения получила ожоги тела на площади 40 % и была доставлена в Зырянскую ЦРБ – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Томской области.

Причина пожара устанавливается. В тушении принимали участие три человека и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU