Свыше 27,5 тысячи пожилых томичей получат доплату к пенсиям из областного бюджета
Региональную социальную доплату к пенсии сегодня получают 27 648 жителей Томской области. В 2020 году расходы областного бюджета на ее выплату составят более 850 млн рублей.
«Если доход неработающего пенсионера, в который включается пенсия и другие регулярные выплаты, не превышает величины прожиточного минимума пенсионера — это 9 546 рублей, то назначается региональная социальная доплата», — сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.
Размер доплаты рассчитывает индивидуально и соответствует разнице между общими денежными доходами конкретного пенсионера и величиной прожиточного минимума, установленной в регионе. Назначается выплата в центре социальной поддержки населения по месту жительства.
На 2020 год в Томской области величина прожиточного минимума пенсионера установлена в размере 9 546 рублей. Общероссийский прожиточный минимум пенсионера на 2020 год составил 9 311 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU