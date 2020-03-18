Свыше 27,5 тысячи пожилых томичей получат доплату к пенсиям из областного бюджета

18 Март 2020 2020-03-18T08:55:23+03:00

У пенсионеров каждый рубль на счету. Фото: из открытых источников

Расходы региональной казны на эти цели составят более 850 млн рублей

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Региональную социальную доплату к пенсии сегодня получают 27 648 жителей Томской области. В 2020 году расходы областного бюджета на ее выплату составят более 850 млн рублей.

«Если доход неработающего пенсионера, в который включается пенсия и другие регулярные выплаты, не превышает величины прожиточного минимума пенсионера — это 9 546 рублей, то назначается региональная социальная доплата», — сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Размер доплаты рассчитывает индивидуально и соответствует разнице между общими денежными доходами конкретного пенсионера и величиной прожиточного минимума, установленной в регионе. Назначается выплата в центре социальной поддержки населения по месту жительства.

На 2020 год в Томской области величина прожиточного минимума пенсионера установлена в размере 9 546 рублей. Общероссийский прожиточный минимум пенсионера на 2020 год составил 9 311 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU