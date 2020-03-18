Эксперты отмечают положительные тенденции развития экономики Томской области
Рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило кредитные рейтинги региона и выпусков облигаций Томской области на уровне «ВВB (RU)», сохранив прогноз по рейтингу «Стабильный». Это соответствует умеренному уровню долговой нагрузки. По мнению аналитиков, такой прогноз предполагает неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.
Кроме того, эксперты агентства отмечают положительные тенденции развития региональной экономики: снижение безработицы, превышение в 3,5 раза среднемесячной заработной платы над региональным прожиточным минимумом.
- Кредитный рейтинг — это независимое мнение профессиональных экспертов. Аналитики тщательно изучили показатели бюджета и экономику региона, провели оценку его кредитоспособности и приняли решение о подтверждении рейтинга, что свидетельствует об устойчивости и надежности Томской области как заемщика, — отметил заместитель губернатора – начальник департамента финансов Томской области Александр Феденёв.
По данным областного департамента финансов по состоянию на 1 марта 2020 года долговая нагрузка бюджета составила 58%, объем государственного долга — 33,9 млрд рублей, в том числе обязательства по биржевым облигациям — 14 млрд рублей, по облигациям для населения — 3,9 млрд рублей, по 8 млрд рублей – кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты.
ИСТОЧНИК KP.RU