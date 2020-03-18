2020-03-18T08:25:41+03:00
Экономика

Более 18 миллионов задолжали работодатели Томской области сотрудникам

Такую информацию озвучит Томстат
Елена Реутова
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Задолженность работодателей по зарплате выросла с февраляЗадолженность работодателей по зарплате выросла с февраляФото: из открытых источников
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На 1 марта 2020 года задолженность составила 18.4 млн. рублей, что на 6.5 млн. рублей (54.9%) больше, чем месяцем ранее. Как сообщает Томскстат, весь объём просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств у организаций. Основная сумма (41.2%) приходилась на предприятие, чья деятельность связана с производством контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов, где сумма задолженности на одного работника составила 34.5 тыс. рублей.

При этом при расчете на одного работника самая высокая задолженность у организаций, занимающихся исследованиями и разработками – 82,4 тысячи рублей. Также задолженность наблюдается у строительных организаций, и у тех, которые предоставляют транспортные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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