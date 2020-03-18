Омбудсмен: ежегодно в Томской области выходят на свободу 1,5 тысячи человек

18 Март 2020 2020-03-18T06:23:54+03:00

В 2020 году освобожденных будет на порядок больше в связи с амнистией

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова представила доклад по проблемам ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы на территории региона. Обсуждение состоялось на заседании комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности областной Думы.

Ресоциализацией называют приспособление человека к жизни в новом сообществе. Омбудсмен признала, что за последние несколько лет явной положительной динамики в этом вопросе нет, и Томская область по-прежнему занимает одно из первых мест по показателям рецидивной преступности. При этом работа по ресоциализации осужденных непосредственно в колониях налажена намного лучше. Так, Елена Карташова особенно отметила работу женской колонии для несовершеннолетних №2.

Ежегодно в области выходят на свободу около 1,5 тысячи человек. Существующая практика показывает, что общество не готово к таким работникам, заявила Е. Карташова. Между тем в 2020 году в связи с готовящейся в России амнистией (она приурочена к 75-летию Победы) освобожденных окажется на порядок больше.

Отвечая на вопрос, кто отслеживает дальнейший жизненный путь бывшего заключенного, омбудсмен пояснила: если за ним нет административного надзора, то он устраивает свою жизнь самостоятельно. «Зачастую у освободившихся из мест лишения свободы нет ни жилья, ни работы, – добавила Елена Карташова. – Положительные результаты дает существующая в некоторых регионах практика «сопровождения равного», когда в ресоциализации бывшему заключенному помогает человек, который сам «сидел». В Томской области имеется необходимость в системной организации такой работы, активном привлечении к ней НКО».

После обсуждения депутаты предложили рассмотреть вопрос о выборе структуры, которая возьмет на себя координирующую роль в процессе ресоциализации бывших заключенных. В том числе, с участием некоммерческих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU