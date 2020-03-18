2020-03-18T05:57:56+03:00
Общество

Тоннаж снижен на 11 ледовых переправах в Томской области

Весна берет свое
Елена Реутова
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Пропускная способность ледовых переправ становится все меньшеПропускная способность ледовых переправ становится все меньшеФото: из открытых источников
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Только легковые авто теперь могут переезжать через Обь у села Никольское на автодороге Володино Красный Яр в Кривошеинском районе, а также на переправах через протоки Верхний Утаз, Нижний Утаз и Волоковскую на автодороге Александровское – Стрежевой в Александровском районе. Максимальная транспортная нагрузка здесь - две тонны.

До пяти тонн снижен максимально допустимый тоннаж транспорта на ледовых переправах в Александровском районе: через реку Обь у села Александровское на автодороге Александровское – Стрежевой и протоки Верхний Утаз, Старица, Большая Мегипугольская, Малая Мегипугольская, Криволуцкая, Назинская на автодороге Лукашкин Яр – Назино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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