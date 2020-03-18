При федеральной поддержке Томск имеет шанс на реновацию Черемошников

18 Март 2020 2020-03-18T05:35:24+03:00

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Во вторник, 17 марта, члены комитета гордумы по градостроительству, землепользованию и архитектуре рассмотрели проект отчета мэра Томска за 2019 год. Наибольшую заинтересованность вызвали вопросы развития территорий и расселения ветхих домов.

Одним из негативных итогов прошлого года стало падение темпов строительства жилья до 198,9 тыс. квадратных метров. Причем, по пессимистическому прогнозу мэрии, в 2020-м показатель может упасть до 150 тысяч. По мнению депутатов, отрицательная динамика выглядит особенно странно в условиях, когда из федерального бюджета выделяются деньги на расселение аварийного жилья в рамках национального проекта. Этот ресурс должен помочь в развитии микрорайонов с устаревшей застройкой.

В частности, председатель гордумы Сергей Панов заявил, обращаясь к представителю мэрии: «Черемошники – мы туда пойдем строить или нет?.. Развязок там строить не нужно, коммуникации есть. Мы на общественные слушания выносим вопрос о застройке ОЭЗ – это район удаленный. А здесь, на Черемошниках, у нас жилье, которое требует расселения».

Начальник городского департамента по градостроительству Алексей Макаров напомнил, что именно Черемошники выбраны первой площадкой для строительства социального жилья: «Развитие Черемошников рассматривается в ближайшей перспективе. Сегодня есть территории, которые подлежат расселению аварийного жилья, готовится площадка «Облстройзаказчику» для строительства так называемого соцжилья, для переселения из аварийного. И дальше таким способом мы будем двигаться в сторону центра города», – сказал он.

Депутаты призвали администрацию Томска более тщательно планировать реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». При федеральной поддержке областной центр имеет шанс на реновацию Черемошников, сказал журналистам председатель думского комитета Андрей Петров.

Ранее сообщалось, что власти Томской области намерены за четыре года завершить расселение всех аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. Основная доля этих домов находится в Томске, где переселить планируется 7,7 тыс. горожан. Всего для них потребуется 10 многоквартирных домов, строительство которых намечено в переулке Целинном (Ленинский район, к которому также относятся Черемошники) и микрорайоне Солнечная Долина.

ИСТОЧНИК KP.RU