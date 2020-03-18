Спорт в Томской области уходит на карантин

18 Март 2020 2020-03-18T05:13:09+03:00

Изменить размер текста: A A

- В целях профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции принято решение отменить проведение всех молодежных, физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в официальный календарный план департамента, и перенести их на более поздние сроки, — сообщил начальник областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Максим Максимов. Он также уточнил, что отправка региональных сборных на выездные соревнования приостановлена. При этом томские спортсмены продолжат тренировки. В частности, на более поздний срок переносятся фестиваль неолимпийских видов спорта и единоборств памяти Заслуженного врача России Георгия Жерлова, всероссийские соревнования по фристайлу, I региональные спортивные игры предприятий и организаций, зимний фестиваль ГТО для всех категорий населения, первенство СФО по стрельбе из лука и областной этап всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы». О датах проведения перенесенных мероприятий будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU