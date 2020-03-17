Студенты и аспиранты томского вуза вошли в число победителей конкурса стипендий Правительства РФ

17 Март 2020 2020-03-17T14:01:37+03:00

Всего такие стипендии получат 41 студент и два аспиранта ТУСУРа

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Стали известны имена победителей конкурса стипендий Правительства РФ для студентов и аспирантов по приоритетным направлениям на 2019–2020-й учебный год. В течение полугода 41 студент и два аспиранта ТУСУРа будут получать ежемесячные стипендии в размере пяти и десяти тысяч рублей соответственно.

Победители конкурса обучаются по специальностям или направлениям подготовки, которые относятся к приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.

Победители должны соответствовать таким критериям, как хорошая учеба (доля оценок отлично – не менее 50 %), научные достижения: публикации в российских или зарубежных научных изданиях, активное участие в федеральных и международных конференциях, получение гранта на проведение научного исследования, наличие патента или изобретения, а также участие в проектной деятельности вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU