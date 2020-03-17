2020-03-17T13:28:21+03:00
Спорт

«Серебро» на первенстве Сибири по спортивной аэробике завоевала томичка Виктория Дудкина

Региональные соревнования по этому виду спорта прошли в Барнауле
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Наши девушки держат спортивную маркуНаши девушки держат спортивную маркуФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Спортсменка Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Виктория Дудкина завоевала медаль в индивидуальных выступлениях девушек 15-17 лет. Соревнования первенства Сибири по спортивной аэробике прошли в Барнауле.

Как сообщила тренер Виктории Дудкиной Юлия Савосько, в этом виде спорта программу нужно пройти по исполнению и артистизму без помарок. Судьи оценивают по сложности элементы обязательные и дополнительные. Отсюда складывается оценка за исполнение, артистизм и сложность – кто набирает наибольшую сумму, тот и попадает в призеры.

На Чемпионате СФО спортсменка из ДЮСШ № 15 Виктория Савосько в индивидуальной программе в категории «женщины 18+» стала финалисткой и заняла 6 место.

В чемпионате и первенстве Сибири от Томской области участвовали в разных категориях около 20 спортсменок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске организована дезинфицирующая обработка маршрутных автобусов
«Серебро» на первенстве Сибири по спортивной аэробике завоевала томичка Виктория Дудкина
Временно остановлено железнодорожное сообщение между Томской областью и Казахстаном
Томские студенты стали лучшими на фестивале молодежных бизнес-идей
Власть Томской области принимает дополнительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса
Картофеля и овощей в Томской области было собрано меньше прошлогоднего
Концерты продолжают отменять в Томске из-за карантина
Потребление электроэнергии в Томской области в начале года снизилось
В прошлом году киоски пополнили казну Томска на 17 млн рублей
Прокуратура Томска проведет проверку по факту «улетевшей» с многоэтажки кровли
Все университеты Томска перешли на режим карантина
Томские школьники могут не ходить на уроки из-за угрозы коронавируса
С коррупцией в Томской области будет бороться экс-глава уголовного розыска
Воздушные ворота Томска под защитой
Работники организации в Томске больше двух месяцев сидят без зарплаты
Доцент СибГМУ рассказала томичам о коронавирусе
Две ледовые переправы закрыты в Томской области
Кадет представит Томскую область на международном этапе конкурса «Делай, как я!»
Утром в Томской области на реке будут греметь взрывы
Сельский житель из Томской области осужден за убийство своей сожительницы
Мартовские награды томичек из сборной команды по бодибилдингу