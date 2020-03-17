«Серебро» на первенстве Сибири по спортивной аэробике завоевала томичка Виктория Дудкина

17 Март 2020 2020-03-17T13:28:21+03:00

Региональные соревнования по этому виду спорта прошли в Барнауле

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Спортсменка Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Виктория Дудкина завоевала медаль в индивидуальных выступлениях девушек 15-17 лет. Соревнования первенства Сибири по спортивной аэробике прошли в Барнауле.

Как сообщила тренер Виктории Дудкиной Юлия Савосько, в этом виде спорта программу нужно пройти по исполнению и артистизму без помарок. Судьи оценивают по сложности элементы обязательные и дополнительные. Отсюда складывается оценка за исполнение, артистизм и сложность – кто набирает наибольшую сумму, тот и попадает в призеры.

На Чемпионате СФО спортсменка из ДЮСШ № 15 Виктория Савосько в индивидуальной программе в категории «женщины 18+» стала финалисткой и заняла 6 место.

В чемпионате и первенстве Сибири от Томской области участвовали в разных категориях около 20 спортсменок.

ИСТОЧНИК KP.RU