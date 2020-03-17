Власть Томской области принимает дополнительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса
Администрация Томской области продолжает принимать необходимые меры, чтобы помешать распространению на территории региона новой коронавирусной инфекции. Губернатор Сергей Жвачкин подписал соответствующее распоряжение. Документ носит название: «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», его можно назвать планом действий не только для власти, но и для населения.
В частности, глава региона поручил руководителям исполнительных органов государственной власти Томской области только в исключительных случаях направлять работников в служебные командировки за рубеж и в российские регионы, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции. Должны быть перенесены на более поздний срок театральные, просветительские, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия.
Образовательным учреждениям губернатор поручил организовать перевод на дистанционные формы обучения и обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений.
Общественным объединениям губернатор рекомендовал воздержаться от организации публичных мероприятий.
Гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, то есть не посещать работу, учебу и общественные места.
ИСТОЧНИК KP.RU