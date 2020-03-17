2020-03-17T12:44:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Власть Томской области принимает дополнительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса

Губернатор региона подписал соответствующее распоряжение – план действий для всех жителей области
ИГОРЬ ТЮРИН
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План действий против распространения коронавируса для всехПлан действий против распространения коронавируса для всехФото: из открытых источников
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Администрация Томской области продолжает принимать необходимые меры, чтобы помешать распространению на территории региона новой коронавирусной инфекции. Губернатор Сергей Жвачкин подписал соответствующее распоряжение. Документ носит название: «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», его можно назвать планом действий не только для власти, но и для населения.

В частности, глава региона поручил руководителям исполнительных органов государственной власти Томской области только в исключительных случаях направлять работников в служебные командировки за рубеж и в российские регионы, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции. Должны быть перенесены на более поздний срок театральные, просветительские, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Образовательным учреждениям губернатор поручил организовать перевод на дистанционные формы обучения и обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений.

Общественным объединениям губернатор рекомендовал воздержаться от организации публичных мероприятий.

Гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, то есть не посещать работу, учебу и общественные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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