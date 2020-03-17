2020-03-17T11:49:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Концерты продолжают отменять в Томске из-за карантина

В этот раз поступила информация о переносе юбилейного концерт Аркадия Ратнера
Елена Реутова
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Концерт перенесен на определенный срокКонцерт перенесен на определенный срокФото: из открытых источников
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Томичей предупреждают, что запланированный на 18 марта концерт «Юбилей в стиле джаз», приуроченный к 75-летию руководителя джаз-оркестра «ТГУ-62» Аркадия Ратнера, перенесен из-за карантина на неопределенный срок. Все приобретенные ранее билеты и пригласительные будут действительны. Джаз-оркестр «ТГУ-62» был создан в Томске студентами разных вузов в 1962 году. Одним из участников первого состава коллектива стал первокурсник физического факультета аккордеонист Аркадий Ратнер, а уже в 1966-м он возглавил оркестр. За 58 лет оркестр дал свыше двух тысяч концертов, которые посетили более миллиона зрителей. Под руководством Аркадия Ратнера джаз-бэнд получил звание «народного», давал российские и зарубежные гастроли. В разные годы коллектив выступал с известными российскими и мировыми джазовыми музыкантами, а также неоднократно участвовал в театрально-музыкальных экспериментах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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