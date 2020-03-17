Потребление электроэнергии в Томской области в начале года снизилось

17 Март 2020 2020-03-17T10:25:00+03:00

Энергосистема работает стабильно, просто в начале года температура оказалась выше нормы. Фото: из открытых источников

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По оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей», в феврале 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области составило 736,1 млн кВт/ч. Это на 0,6% меньше объема электропотребления за февраль 2019-го. Без учета дополнительного дня високосного года показатель снизился на 3,8%.

Электростанции Томской области в феврале выработали 361 млн кВт/ч электроэнергии, что на 8,7% меньше выработки за тот же месяц 2019 года. С начала года объем электропотребления в регионе составил 1531,1 млн кВт/ч (на 1,7% меньше, чем в позапрошлом январе-феврале).

Суммарная выработка электроэнергии электростанциями Томской области за первые два месяца 2020 года составила 767,6 млн кВт/ч (на 7,1% меньше, чем в 2019-м).

Как пояснили в Кемеровском РДУ, снижение объема потребления электроэнергии в феврале и с начала 2020 года в первую очередь связано с температурным фактором.

Температура воздуха в этот период оказалась на 6,5°С выше прошлогоднего значения

ИСТОЧНИК KP.RU