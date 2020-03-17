В прошлом году киоски пополнили казну Томска на 17 млн рублей

17 Март 2020 2020-03-17T09:46:40+03:00

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Как сообщает пресс-служба мэрии, для размещения объектов нестационарной торговли в Томске предусмотрено действующими схемами 843 места: 519 из них заняты круглогодично, 324 – сезонно.

Основную долю нестационарных торговых объектов составляют киоски по продаже фруктов, цветов, продовольственных товаров и периодических изданий. По итогам 2019 года общая сумма фактических поступлений в городской бюджет от их размещения составила порядка 17 млн. руб. Также в минувшем году администрациями районов Томска в плановом порядке проводилась работа по сносу самовольно размещенных нестационарных объектов торговли. На территории Кировского района было демонтировано 23 нестационарных торговых объекта, в Октябрьском районе – 27, в Ленинском районе – 22, в Советском районе – 9. В 2020 году демонтаж незаконно установленных киосков уже начался: с начала года в Кировском районе пошли под снос 2 объекта, в Октябрьском районе – 4 объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU