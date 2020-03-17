2020-03-17T08:36:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Томские школьники могут не ходить на уроки из-за угрозы коронавируса

Но домашние задания придется делать все равно
Алиса Селезнева
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Желающих ходить на уроки найдется немного.Желающих ходить на уроки найдется немного.Фото: из открытых источников
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Департамент общего образования Томской области направил в муниципальные образования региона рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.

В них рекомендуется школам и учреждениям дополнительного образования, включая частные, отменить обязательное посещение учениками уроков и дополнительных занятий. Решение о посещении ребенком школы принимают родители.

Как сообщила начальник департамента Ирина Грабцевич, режим свободного посещения школ не означает отмену занятий. Ученик, которого родители решили оставить дома, получит необходимые образовательные материалы и домашнее задание через «электронный дневник».

«Эти меры вводятся на последнюю неделю третьей четверти. С 23 марта начинаются весенние каникулы. Эпидемиологическая ситуация в регионе отслеживается ежедневно, позже будет принято решение о том, с какого времени и как начнется образовательный процесс в последней четверти учебного года», — пояснила Ирина Грабцевич.

Областные мероприятия с участием детей и молодежи, в том числе профильные смены, отменяются до особого распоряжения департамента.

Главам муниципальных образований также рекомендовано отменить массовые детские мероприятия на местах и выезд детей на мероприятия за пределы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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