2020-03-17T08:23:54+03:00
Политика

С коррупцией в Томской области будет бороться экс-глава уголовного розыска

Такое решение принял губернатор
Алиса Селезнева
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фото: администрация Томской областифото: администрация Томской областиФото: из открытых источников
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Губернатор Сергей Жвачкин назначил нового начальника департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской области. Им стал Андрей Ясовеев, с 2016 года занимавший должность начальника управления уголовного розыска УМВД России по Томской области. С 17 марта он приступил к новой работе в администрации региона.

«Андрей Аузахович почти четверть века отдал службе в органах внутренних дел. Как и его предшественник Александр Васильевич Шестаков, он работал в уголовном розыске. Рассчитываю, что умение разбираться в людях и обстоятельствах ему пригодится на государственной службе. Перед ним стоит непростая задача удержать очень высокую планку антикоррупционной работы, которую поставил Шестаков. Подчеркну еще раз: задача департамента – предупреждение правонарушений. Нужно бороться с причинами, со следствиями будут бороться следователи» - отметил губернатор Сергей Жвачкин на сегодняшнем аппаратном совещании в региональном Белом доме.

Андрей Ясовеев родился в 1973 году в п.Красная Горка Тегульдетского района Томской области. Имеет два высших образования, окончил Томский государственный университет в 2000 и 2005 годах по специальностям «психология» и «юриспруденция». С 1996 года – в системе УВД, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника регионального управления уголовного розыска. Награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», медалью «За отличие в охране общественного порядка». Женат, воспитывает сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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