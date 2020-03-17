Воздушные ворота Томска под защитой
По поручению губернатора Томской области Сергея Жвачкина для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории региона, в аэропорту «Богашёво» приняты максимальные меры профилактики и защиты.
- Для сотрудников аэропорта введены масочный режим и обязательный медицинский контроль состояния здоровья. Усилен режим обработки и дезинфекции воздушных судов и помещений аэровокзала. В помещениях наибольшего скопления людей терминала действуют рециркуляторы, обеспечивающие дезинфекцию воздуха, - отметил руководитель аэропорта Антон Перфильев.
Под особый контроль взяты пассажиры рейсов, прибывших в Томск транзитом из стран с зафиксированными случаями коронавируса. Дополнительно приобретены средства профилактики для работников предприятия, в наличии имеется достаточное количество масок, дезинфицирующих средств, противоэпидемических костюмов.
ИСТОЧНИК KP.RU