Работники организации в Томске больше двух месяцев сидят без зарплаты

17 Март 2020 2020-03-17T06:37:51+03:00

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Прокуратурой Ленинского района г. Томска проведена проверка по обращениям 19 граждан о нарушении их прав на получение вознаграждения за труд.

Установлено, что ООО «СП-Проект» на протяжении двух и более месяцев не выплачивало заявителям заработную плату, а с уволившимися работниками не произвело окончательный расчёт.

- Материалы прокурорской проверки направлены руководителю СО по Ленинскому району г. Томска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 145 Уголовного кодекса Российской Федерации (невыплата заработной платы свыше двух месяцев), - отмечают в ведомстве.

Кроме того, прокуратурой района проводится работа по судебной защите нарушенных прав работников в целях взыскания задолженности по невыплаченной заработной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU