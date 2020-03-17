Доцент СибГМУ рассказала томичам о коронавирусе

17 Март 2020 2020-03-17T06:01:11+03:00

Меры профилактики – такие же, как при любых инфекционных заболеваниях.

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Юлия Ковширина, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии СибГМУ рассказала о коронавирусе, его циркуляции, симптомах и средствах профилактики.

По ее словам, эта группа вирусов известна с 2002 года. В основном они циркулируют среди животных, но иногда передаются человеку.

Коронавирусная инфекция может протекать по разному, в том числе бессимптомно. Могут быть легкие формы, и у небольшого количества людей коронавирусная инфекция может протекать тяжело, напоминая грипп. Появляется высокая температура, кашель.

- Если он становится навязчивым, тяжелым, появляется тяжесть в грудной клетке и общая интоксикация – это требует оказания неотложной помощи, - отмечает Юлия Ковширина. - Как правило, в группе риска маленькие дети и люди с тяжелыми патологиями – сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Средства профилактики носят общий характер: мыть руки, соблюдать гигиенический режим. Только по острой необходимости выезжать в регионы, где идет регистрация случаев коронавируса. Старайтесь вести здоровый образ жизни, это помогает справляться с инфекционными заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU