2020-03-17T05:43:13+03:00
Общество

Две ледовые переправы закрыты в Томской области

Установлены знаки, запрещающие их эксплуатацию
Елена Реутова
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Ледовые переправы начинают закрыватьЛедовые переправы начинают закрыватьФото: из открытых источников
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В Парабельском районе закрыты ледовые переправы через р. Парабель у населенных пунктов Чановка и Тарск. На переправах установлены знаки, запрещающие их эксплуатацию, проведена обваловка подъездных путей.

В регионе продолжают действовать 71 ледовая переправа в 9 районах области (Александровский район – 25, Верхнекетский – 9, Каргасокский – 16, Колпашевский – 5, Кривошеинский – 1, Молчановский – 1, Парабельский – 7, Тегульдетский – 5, Чаинский – 2) и три наплавных моста в Каргасокском районе.

На действующих переправах производится постепенное понижение тоннажа пропускной грузоподъемности. За минувшие сутки тоннаж понижен на 30 ледовых дорогах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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