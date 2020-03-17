Кадет представит Томскую область на международном этапе конкурса «Делай, как я!»

17 Март 2020 2020-03-17T04:56:12+03:00

Он стал одним из 12 финалистов, который удостоился этой чести

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В Москве прошла церемония закрытия V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!». Жюри конкурса выбрал лучших руководителей, педагогов (инструкторов) и курсантов военно-патриотических клубов со всей страны, а также сформировали команду, которая будет представлять Россию на международном конкурсе.

В заочном этапе конкурса было представлено более 1 500 заявок со всех регионов России. В финал прошли 150 человек, среди которых был и учащийся класса Росгвардии Северского кадетского корпуса Егор Шишкин. Десятиклассник из Томской области прошел региональный отборочный тур и заочный этап Всероссийского конкурса в номинации «Участник военно-патриотического клуба» и уже в Москве продемонстрировал свою физическую подготовку, знания военной истории, а также успешно прошел этап самопрезентации, на котором представлял себя и свой регион.

По итогам конкурса жюри сформировало сборную команду России, которая в апреле отправится на всероссийский этап соревнований в «Орленок», в котором примут участие и команды других стран. В состав команды из 12 лучших конкурсантов вошел и учащийся класса Росгвардии Северского кадетского корпуса Егор Шишкин.

ИСТОЧНИК KP.RU