2020-03-16T13:33:19+03:00
Происшествия

Сельский житель из Томской области осужден за убийство своей сожительницы

Строгий приговор ему вынес Бакчарский районный суд
ИГОРЬ ТЮРИН
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Кровавые любовные страсти по-бакчарскиКровавые любовные страсти по-бакчарскиФото: из открытых источников
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Бакчарский районный суд признал 54-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Судом установлено, что в октябре 2019 года житель села узнал о том, что его сожительница планирует прекратить с ним отношения, и решил отговорить ее от этого. По мере разговора возникла ссора, и тогда мужчина схватил находящееся в шкафу ружье и направился вслед за выбежавшей из дома женщиной. Там, разозлившись на крики о помощи, он избил ее стволом ружья. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Осознав содеянное, мужчина закрылся в своем доме и пытался покончить с собой, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции.

Бакчарский районный суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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