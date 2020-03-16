Мартовские награды томичек из сборной команды по бодибилдингу

16 Март 2020 2020-03-16T13:12:37+03:00

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Для сборной команды Томской области по бодибилдингу весенний сезон – 2020 стартовал вполне успешно.

Первым в календаре стал мультитурнир силовых видов спорта «Siberian Power Show», проходивший в Красноярске с 7 по 9 марта. Он для томичей прошел очень успешно: команда привезла 3 золота, 1 серебро, 1 бронзу и кубок абсолютной чемпионки.

Настоящим открытием сезона для томской команды стала спортсменка-дебютантка Юлия Киямова, выигравшая золото первенства в номинации фитнес-бикини юниорки до 166 см, и в этот же день ставшая абсолютной чемпионкой по фитнес-бикини среди юниорок. Бронзовую медаль в той же юниорской категории смогла завоевать еще одна томичка Кристина Преймак.

В целом, на этом турнире томская команда заняла достаточно высокое 4 место из 26 представленных команд.

Вторым турниром сезона для сборной стал открытый чемпионат Новосибирской области, прошедший 14 марта, где томички вновь не остались без медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU