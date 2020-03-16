2020-03-16T11:39:52+03:00
Звезды

Томский «Вавилон» показал себя на берегу талантов

Сибирский ансамбль современного танца одержал победу в международном конкурсе
ИГОРЬ ТЮРИН
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"Вавилон" из Сибирских Афин, очень умного города"Вавилон" из Сибирских Афин, очень умного городаФото: из открытых источников
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Ансамбль современного танца «Вавилон» из Дома культуры «Маяк» принял участие в международном конкурсе хореографического искусства «Берег талантов» в Сочи. Томский коллектив вошел в число лауреатов и получил приз зрительских симпатий.

По итогам конкурса младший состав ансамбля «Вавилон» стал лауреатом 3 и 2 степеней в номинации «Эстрадный танец» и лауреатом 2 степени в номинации «Эстрадно-спортивный танец». Средний и старший составы стали лауреатами 1 степени в номинации «Эстрадный танец» в своих возрастных категориях.

Кроме того, ансамбль получил специальный приз «За оригинальность сценических решений и высокое исполнительское мастерство».

Это даст коллективу возможность вновь представить Томск на международной арене и побороться за участие в гала-шоу конкурса «DANCE CONTINENT» в Кремле в мае.

Ансамбль «Вавилон» существует с декабря 1997 года, его бессменный руководитель – Марина Плотникова, опытный балетмейстер и талантливый организатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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