Томск вошел в топ-10 в рейтинге Greenpeace России по раздельному сбору мусора

16 Март 2020 2020-03-16T10:41:58+03:00

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Greenpeace России опубликовал рейтинг доступности раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в крупных городах, сообщает сайт российского отделения организации. В результате Томск попал в десятку городов с населением от 500 тысяч до миллиона человек, где удобно собирать отходы раздельно.

Для исследования «зеленые» эксперты взяли 171 российский город с населением от 100 тысяч человек. Соотношение числа жителей и стационарных мест для сбора вторичного сырья и стало основой рейтинга. В расчет взяты стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторсырья, доступные круглосуточно.

Напомним, организацией раздельного сбора отходов (РСО) в Томске занимается региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство», разместивший в областном центре уже более 500 контейнеров для сортировки мусора. Также сетки для РСО в жилых кварталах по соглашению с региональным оператором устанавливает компания «Чистый мир».

В начале марта обладминистрация сообщала, что охват населения услугой по сбору и вывозу мусора в Томской области за 2019 год вырос на треть. В настоящее время региональные операторы обслуживают 246 населенных пунктов, где проживает более 900 тысяч человек. При этом в городах Кедровом, Северске и Стрежевом централизованной услугой по обращению с отходами охвачено 100% жителей, в Томске и Томском районе – 86%. Число сел и городов, где появилась услуга по вывозу ТКО, за год увеличилось на треть: этому способствовали мероприятий комплексной реформы по обращению с отходами в рамках национального проекта «Экология». В 2019 году на его реализацию Томская область направила 220 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU