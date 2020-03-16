Автобусные рейсы из Томска в Казахстан и Киргизию отменены
Начиная с понедельника, 16 марта, томский автовокзал прекратил продавать билеты на рейсы из Томска в Павлодар, Семипалатинск, Караганду, Усть-Каменогорск, а также следующий через Казахстан рейс в Киргизию. Все рейсы отменены в связи объявлением на территории Казахстана чревычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции.
- По решению Президента Казахстана, транспортное сообщение через российско-казахстанскую границу для любого вида транспорта, кроме дипломатического, прекращено с сегодняшнего утра. О сроках действия данного запрета пока не сообщается. - сообщил Валерий Жуйков, заместитель генерального директора по эксплуатации АО "Томскавтотранс".
Всем, ранее купившим билеты на данные рейсы, деньги будут возвращены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU