Автобусные рейсы из Томска в Казахстан и Киргизию отменены

16 Март 2020 2020-03-16T10:37:24+03:00

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Начиная с понедельника, 16 марта, томский автовокзал прекратил продавать билеты на рейсы из Томска в Павлодар, Семипалатинск, Караганду, Усть-Каменогорск, а также следующий через Казахстан рейс в Киргизию. Все рейсы отменены в связи объявлением на территории Казахстана чревычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции.

- По решению Президента Казахстана, транспортное сообщение через российско-казахстанскую границу для любого вида транспорта, кроме дипломатического, прекращено с сегодняшнего утра. О сроках действия данного запрета пока не сообщается. - сообщил Валерий Жуйков, заместитель генерального директора по эксплуатации АО "Томскавтотранс".

Всем, ранее купившим билеты на данные рейсы, деньги будут возвращены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU