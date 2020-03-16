2020-03-16T10:16:25+03:00
Происшествия

Пожилой водитель на Renault сбил еще более возрастного пешехода

ГИБДД просит о помощи очевидцев
Алиса Селезнева
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фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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ДТП произошло в воскресный день, 15 марта, около 13 часов 05 минут на улице Розы Люксембург, 117.

- Автомобилем Renault Logan, под управлением 65-летнего водителя, был совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, 75-летний мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. С травмами он был доставлен в медицинское учреждение. - сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: Томск, улица Герцена, 72/1 кабинет 318.

ИСТОЧНИК KP.RU

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