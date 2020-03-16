Мошенники выманили у томички все сбережения и вынудили оформить кредит

16 Март 2020 2020-03-16T10:04:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Жертвой кибер-мошенников в этот раз стала северчанка, 1961 года рождения.

По предварительным данным, потерпевшей на сотовый телефон поступил звонок с номера «+7495…», в ходе которого неизвестный представился представителем «финансового департамента по работе с мошенничеством». Мужчина пояснил, что мошенники пытаются взломать принадлежащую ей карту и оформить на её имя кредит, а также спросил о счетах в других банках. Женщина, доверившись, рассказала о всех имеющихся у неё вкладах в различных банках. Злоумышленник сказал, что для того, чтобы вычислить мошенника, ей необходимо обналичить все имеющиеся деньги, закрыть вклады и оформить на себя кредит в размере 175 000 рублей.

В последующие два дня северчанка закрыла вклад в одном из банков , обналичила денежные средства в сумме 273 000 рублей, подала заявку на кредит и получила его. Далее перевела все эти средства на счет мошенника. Затем потерпевшая обналичила еще 103 000 рублей с другого своего вклада, которые также перевела на указанный ей счет.

-После проведенных финансовых операций женщина не смогла больше дозвониться до злоумышленника, но продолжала попытки . Спустя несколько дней на звонок потерпевшей ответила девушка, которая сказала, что у неё остался еще один не закрытый вклад и необходимо вывести с него деньги, продиктовав код подтверждения операции, пришедшей посредством SMS-сообщения. Потерпевшая продиктовала код, после чего обнаружила списание денежных средств в сумме более 28 000 рублей. – говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Более на связь с северчанкой никто не выходил, и она поняла, что стала жертвой обмана.. Ущерб составил более 575 00 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU