Томский политех готовится перевести студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T08:59:26+03:00

Студенты будут учиться дома, пока угроза коронавируса не минует. Фото: из открытых источников

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В понедельник, 16 марта, в Томском политехническом университете началось тестирование системы организации учебного процесса на основе дистанционных технологий.

«Министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам организовать обучение студентов с использованием цифровых технологий в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы приступаем к тестированию всех систем, чтобы проверить готовность университета к переходу на дистанционное обучение, выявить и решить возможные проблемы», — прокомментировал первый проректор ТПУ Андрей Яковлев.

По его словам, в ТПУ более 60 % преподавателей прошли обучение и могут оперативно разместить учебные материалы в новом онлайн-курсе и подключить к нему студентов. Технологии позволяют организовать раздельное сопровождение разных групп на одном онлайн-курсе, вести мониторинг выполнения заданий, консультировать преподавателей и студентов по работе в цифровой среде.

В случае перехода на дистанционное обучение студенты также смогут выполнять лабораторные работы с помощью виртуальных комплексов и VR-симуляторов оборудования.

Руководство по работе в условиях дистанционного обучения будут направлены каждому студенту и преподавателю в личный кабинет и по электронной почте. Действующее расписание остается в силе, лекционные занятия будут проходить в формате вебинаров.

- Как бы ни сложилась ситуация, учебный процесс продолжится в полном объеме, просто в другой форме, для этого в ТПУ есть все необходимые технологии и ресурсы», — подчеркнул представитель вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU